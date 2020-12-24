У Сингапурі виявили перший випадок зараження британським вірусом-мутантом

У Сингапурі підтверджено перший випадок зараження новим штамом коронавірусу B117, який циркулює в Великобританії.

Про це повідомив телеканал Channel NewsAsia з посиланням на інформацію міністерства охорони здоров'я країни. Інфекція була виявлена у 17-річної студентки одного з британських вишів.

Всі контактні з нею особи були поміщені на карантин, результати тесту на коронавірус у них виявилися негативними.

В уряді Сингапуру заявили, що підтвердження поширення нового штаму коронавірусу в місті немає, завдяки тому, що його носія швидко ізолювали.

Національна лабораторія громадської охорони здоров'я Сингапуру почала проводити аналіз вірусного геному для підтверджених випадків COVID-19 у людей, які нещодавно прибули з Європи, говориться в повідомленні.

У період з 17 листопада до 17 грудня в такий спосіб був обстежений 31 пацієнт, зокрема й хвора студентка з Британії. З решти 30 випадків у 12-ти штам B117 не був виявлений, п'ять зразків не змогли проаналізувати через їхнє низьке вірусне навантаження. Решту результатів у Міністерстві охорони здоров'я Сингапуру на момент оприлюднення заяви ще очікували.

У зв'язку з ситуацією сингапурська влада ввела нові карантинні заходи. Так, ті, хто відвідував Велику Британію протягом останніх 14 днів, не можуть вільно в'їжджати або проїжджати транзитом через місто з 23:59 середи, 23 грудня. Вони мають пройти тест на полімеразну ланцюгову реакцію (ПЛР) на COVID-19 після прибуття й відправитися на 14-денну самоізоляцію.

Всього за даними американського Університету Джона Хопкінса, на ранок 24 грудня з початку пандемії в Сингапурі зареєстровано 58 482 випадки захворювання, померло 29 пацієнтів.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що в Британії виявили ще один новий штам коронавірусу, Він виявився більш заразним, ніж попередній.

За інформацією британського міністра охорони здоров'я Метта Хенкока, два виявлених випадки є контактами хворих, які приїхали з Південної Африки за останні кілька тижнів. Ланцюжок заражень нової модифікації коронавірусу вдалося відстежити.