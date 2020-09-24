У Сімферополі з кранів пішла чорна вода. Фото і відео

Увечері 23 вересня в квартирах мешканців будинків по вулиці Кечкеметській в анексованому Росією Сімферополі з кранів пішла вода чорного кольору.

Про це городяни повідомляють в групі "Чорний список Сімферополь" у "ВКонтакте" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Я все розумію, в Криму проблеми з водою, але все ж майже дві доби на Кечкеметській, 93 толком взагалі не було води, а зараз дали чорного кольору. Одне питання – як помити посуд, попрати, купувати малюка в кінці кінців, не кажучи про себе, якщо у ванній ось таке тече з крана", – написала місцева мешканка.

У коментарях підтвердили, що така ж "жижа пішла" у багатьох будинках міста.

"У Мар'їно теж вода йде сіра і брудна", "Скоро буде "бум" на ремонт газових колонок та котлів", "Такого ще не було, щось новеньке", "Клас, я вже бачив жовту, синю, зелену, тепер в колекції чорна вода", "Ви не розумієте, це грязьові ванни", – відзначають користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Криму з кранів продовжує текти іржава рідина замість води.

Окупаційна влада обмежили водопостачання для жителів півострова.