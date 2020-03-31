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31 березня • оновлено в 10:47
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У "швидкій" назвали умову, за якої в Україні приїжджають до хворих із симптомами коронавірусу

2.1т
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Карета швидкої медичної допомоги прийде за викликом до громадян із симптомами коронавірусу тільки після огляду сімейного лікаря.

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Або ж у випадку пневмонії та дихальної недостатності. Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на коментар представника служби швидкої допомоги.

"Тільки після огляду сімейним лікарем, оскільки ми повинні розуміти симптоматику захворювання. Якщо з характерних симптомів тільки кашель, то ми не будемо приймати виклик", – сказав він.

У "швидкій" назвали умову, за якої в Україні приїжджають до хворих із симптомами коронавірусу

За словами медика, "швидка" спочатку приймає дзвінок і тільки після обговорення з пацієнтом його симптомів, фахівці вирішують: потрібна йому госпіталізація в лікарню або ж тільки самоізоляція.

Також представник служби швидкої допомоги зазначив, що це правило не поширюється в тому випадку, якщо в хворого є симптоми пневмонії або, наприклад, гострої дихальної недостатності.

Куди звертатися у разі симптомів коронавірусу:

У "швидкій" назвали умову, за якої в Україні приїжджають до хворих із симптомами коронавірусу

МОЗ

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство охорони здоров'я визначило список зі 240 лікарень, які в першу чергу будуть приймати пацієнтів із коронавірусом COVID-19.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
швидка допомога
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