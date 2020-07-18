У Шустера пояснили, як знизити рівень злочинності в Україні

Знизити злочинність в Україні щонайменше удвічі допоможуть спортивні гуртки для малозабезпечених підлітків.

Про це в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" заявила юристка-кримінологиня Ганна Маляр. Вона підкреслила, що в першу чергу протистояти злочинності має Міністерство освіти.

"Вони перші стикаються з людьми, які через кілька років будуть скоювати злочини. Найдешевший спосіб протистояти злочинності – спортивні гуртки для малозабезпечених підлітків, і ви вже вдвічі скоротіть вуличну злочинність", – пояснила Маляр.

Вона вважає, що нинішній сплеск злочинності в Україні пов'язаний з економічною і політичною ситуацією.

"Багато причин, чому це відбувається. Це економічні і політичні причини. Крім того, нестабільність. Народ напружений, це нас всіх дратує, і це теж призводить до збільшення злочинності", – зазначила Маляр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в МВС заявили, що працюють над впровадженням чинників, які дозволять поліції через рік розкривати 99% злочинів протягом доби.