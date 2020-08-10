У штабі ООС відзвітували, як пройшли пів місяця перемир'я на Донбасі

Ольга Веркалець Суспільство 18:12, 10.08.2020

За період з 27 липня, відколи проголошено режим припинення вогню, по 10 серпня серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

Про це розповіли у вечірньому зведенні ООС у Facebook. Повідомляється, що 10 серпня обстрілів з боку російських збройних формувань не зафіксовано.

"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою. Українські військовослужбовці дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню", – сказано в повідомленні.

У штабі додали, що військові ООС також намагаються допомагати мешканцям прифронтових сіл. Так, було відновлено електропостачання в селах Травневе та Гладосове (Донецька область), які через бойові дії тривалий час були відрізані від електроживлення.

У штабі ООС відзвітували, як пройшли пів місяця перемир'я на Донбасі
Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Як повідомляв OBOZREVATEL, у п'ятницю, 7 серпня, президент України Володимир Зеленський відвідав "нульові позиції" на Донбасі в зоні проведення Операції Об'єднаних сил.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

На протесті в Білорусі ОМОН опустив щити: люди аплодували і кричали "Верым! Можам! Пераможам!"

Жорстоке побиття пари під час протестів у Білорусі потрапило на відео

Кам'янське накрило чорним пилом після викиду на Дніпровському меткомбінаті. Фото

Глумилися, розстрілювали, влаштовували допити, – водій, що вивозив вантажівку з полоненими, про жах Іловайська

Результати виборів президента Білорусі: ЦВК дала перші дані