За період з 27 липня, відколи проголошено режим припинення вогню, по 10 серпня серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

Про це розповіли у вечірньому зведенні ООС у Facebook. Повідомляється, що 10 серпня обстрілів з боку російських збройних формувань не зафіксовано.

"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою. Українські військовослужбовці дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню", – сказано в повідомленні.

У штабі додали, що військові ООС також намагаються допомагати мешканцям прифронтових сіл. Так, було відновлено електропостачання в селах Травневе та Гладосове (Донецька область), які через бойові дії тривалий час були відрізані від електроживлення.

У штабі ООС відзвітували, як пройшли пів місяця перемир'я на Донбасі Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Як повідомляв OBOZREVATEL, у п'ятницю, 7 серпня, президент України Володимир Зеленський відвідав "нульові позиції" на Донбасі в зоні проведення Операції Об'єднаних сил.