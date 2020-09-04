У штабі ООС повідомили хороші новини з Донбасу

Терористи "Л/ДНР" на Донбасі минулої доби, 3 вересня, жодного разу не порушили режим припинення вогню – по всій лінії фронту спостерігалася тиша.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook. Відзначається, що від початку поточної доби, 4 вересня, на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації також не зафіксовано.

Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає. Наші воїни продовжують виконувати поставлені завдання та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими захисниками. Підрозділи зі складу Об’єднаних сил, сумлінно виконуючи завдання за призначенням, дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню", – сказано у повідомленні.

Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 вересня, найманці Росії на Донбасі один раз порушили режим припинення вогню.