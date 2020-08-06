У штабі ООС повідомили хороші новини з Донбасу

Російські збройні формування на Донбасі 5 серпня порушили режим повного припинення вогню та здійснили лише один провокативний неприцільний постріл у бік Об'єднаних сил.

Українським воїнам вдалося утримати контроль над ситуацією – постріл не становив загрози життю наших захисників, сказано в ранковому зведенні ООС у Facebook. Ворожу провокацію з підствольного гранатомету було зафіксовано в районі населеного пункту Шуми.

"Неприцільні постріли не несли загрози життю та здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Підрозділи Об’єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню та перебували напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника", – сказано в повідомленні.

У штабі додали, що серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає. Від початку поточної доби, 6 серпня, на всіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку збройних формувань РФ не зафіксовано.

"Наші громадяни можуть бути впевненими у тому, що Збройні сили України – це надійний щит, який захищає кожного з нас", – йдеться в повідомленні.

Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Як повідомляв OBOZREVATEL, після домовленості Тристоронньої контактної групи про початок перемир'я на Донбасі з 27 липня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 251 порушення. Зокрема, було 45 вибухів, 201 постріл зі стрілецької зброї, а також запуски сигнальних ракет.