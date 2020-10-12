Репост, будь ласка, важливо. Новини дуже сумні, в госпіталі знову помер воїн від важкого поранення .. Йому було всього 26 років.Тільки ось Костю поховали, слідом і Саша. Слів немає..

На рахунок 14 жовтня, це День Захисника Батьківщини. З дозволу начальства госпіталю, хочу Вам ще раз повідомити, що в госпіталі карантин і провідувати в палатах поранених вкрай небажано.

Люди багато пишуть мені і кажуть, що школами, дит. садками, офісами готові прийти і привітати. Спасибі Вам величезне, але Ви повинні розуміти, що епідемія ковіда занадто велика, а воїнам з їх і так слабким імунітетом хворіти не можна. Як пораненим, а зараз лежать хлопці з ампутацією так і у кого онко, контузії і багато іншого.

Велике прохання зрозуміти і передати волонтерам.

За звітності. За тиждень у мене знову чималі витрати, це закупівля ліків, допомога онкохворим, на фронт і закупилась сьогодні в маркеті для відправки посилок на фронт (багато кави, рушники, печиво, консерви, чай і цукерки). Загальна сума близько 40 тис (Чеки додаю) Ще більші списки ліків на передову, вже холодає, багато хворіють.

Так що, хто хоче привітати хлопців, приєднуйтесь!

Карта для допомоги 5358 3853 2000 2464 або 5375 4115 0042 7369 монобанк, Юсупова

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