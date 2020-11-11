У школу з 5 років: українців розділила ініціатива Міносвіти

Українці в мережі активно обговорювали ініціативу Міністерства освіти про початок навчання дітей у школах із п'яти років.

Коментарі користувачів під дописом новини OBOZREVATEL у Facebook розділилися. Але українці переважно були проти такого раннього початку навчання для своїх дітей.

"Деякі діти в 5 років ще й розмовляти нормально не вміють", "А чого не в три роки? Навіщо дитині дитинство. Я з України в Німеччину переїхала, так тут у садочках вихователі забороняють батькам вчити дітей вдома читати й писати. Всьому вчать у школі. Залиште дітям дитинство!", "Ще в дітей відніміть дитинство, ніж таку освіту отримувати, краще нехай вдома сидять", "Ні, відразу з пелюшок і цілодобово. Навіщо дітям дитинство", "Що вже тут говорити, прямо з коляски давайте. Дитина стала тільки на ноги й відразу в школу. Ось це буде реформа", – обурювалися в мережі.

Водночас деякі користувачі зазначали, що дітей можна раніше відправляти в школу, але потрібно правильно організувати навчальний процес.

"У Голландії в 5 років обов'язково і в 4 бажано. Батьки не віддають у 4 тільки через здоров'я. Всі аж бігом. Звичайно ж, школа в 4, 5 і 6 років повинна відповідати віку дитини! Я за", "Ну насправді, в цьому щось є. Зазвичай вже в 5 років багато хто намагається читати й писати. Але як це все організувати без шкоди для дітей", "У Швейцарії школи теж із 4 років, там вчать дітей цінувати й піклуватися про світ, у якому ти живеш. І що в цьому поганого?" – підтримували ініціативу Міносвіти в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Міністерстві освіти України розглядали початок навчання дітей у школах із п'яти років.