У школі під Вінницею масово отруїлися діти: що відомо

У школі Козятина (Вінницька область) діти масово отруїлися продуктами з їдальні.

Як передає прес-служба місцевої поліції, в п'ятницю, 13 вересня, в лікарні опинилися 15 учнів і 5 дорослих.

Постраждалим надали медичну допомогу, зараз їхньому життю та здоров'ю загроз немає. Заклад, який готував їжу для школи, тимчасово зупинило роботу.

За цим фактом слідством відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

За таке правопорушення передбачене покарання у вигляді обмеженням волі на строк до трьох років.

Ілюстрація etcetera.media

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні під Дніпром діти масово отруїлися небезпечною рослиною, яку можна знайти в різних місцях міста, в тому числі біля шкіл.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!