У школах батьків змушують підписати фейковий документ про COVID-19, – Степанов

У мережі з'явилася інформація, що батьків українських школярів змушують підписувати сумнівні документи щодо коронавірусу.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 4 листопада заявив, що це є самодіяльністю керівників навчальних закладів (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Днями в мережі з'явилася інформація, що батьків школярів адміністрація школи змушує підписувати документ такого змісту: "Інформаційна згода про те, що батьки свідомо розуміють, що навчальний заклад не несе відповідальність за поширення COVID-19, який може бути занесений в заклад людиною з безсимптомною хворобою", – сказав Степанов.

Він підкреслив, що ніхто не може змусити батьків підписувати подібні документ. Він не передбачений жодним нормативним актом.

"Такий документ не передбачений жодним нормативним актом, ніяким, підкреслюю. Така самодіяльність деяких керівників установ або інших якихось осіб. Навіщо вони це роблять мені невідомо. Звертаюся до вас, шановні батьки, ніхто не може вас змусити підписувати такий документ", – зазначив Степанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко підтвердив, що в країні обговорюється питання введення карантину вихідного дня.