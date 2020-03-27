Головна Новини
27 березня • оновлено в 18:25
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

У шістьох прихожан церкви з Радомишля виявили коронавірус

1.9т
Читати матеріал російською

У шістьох парафіян церкви в Радомишлі Житомирської області, де була зафіксована перша в Україні смерть від коронавірусу, тест на COVID-19 дав позитивний результат.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Всі вони контактували з померлою 71-річною радомишлянкою і вже пройшли 14-денну ізоляцію, повідомляє сайт Радомишльської міської ради. Водночас напередодні для них і загалом у місті скасували карантинні обмеження (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Тестування родичів та медичного персоналу, які були у контакті з хворою, провели 26 березня. Загалом це 41 особа. Однак у результаті експрес-тест показав наявність вірусу тільки у шістьох.

У шести прихожан церкви з Радомишля тест на коронавірус показав позитивний результат

У шести прихожан церкви з Радомишля тест на коронавірус показав позитивний результат

Зазначається, що 27 березня аналізи передали до Житомирської обласного лабораторного центру, якій проведе відповідні дослідження та підтвердить або ж спростує результати тестів.

"Нині ці особи перебувають на ізоляції та під наглядом сімейних лікарів", – йдеться у повідомленні.

Водночас інформацію на своїй сторінці у Facebook прокоментував і голова Радомишльської РДА Віктор Пулковський.

"За результатами експрес-тестів у 6 осіб (парафіяни церкви, які контактували з померлою) тест на COVID-19 позитивний. Вранці їхні аналізи направили на Житомир на ПЛР-тест. Він точніший і може не підтвердити попередній діагноз, тому прошу не поспішати з висновками, а дочекатися результатів з Житомира", – написав чиновник.

У шістьох прихожан церкви з Радомишля виявили коронавірус

Додамо, що напередодні, 26 березня о 12-й годині, в Радомишлі офіційно завершили карантинні заходи для осіб, які контактували з померлою від коронавірусу місцевою мешканкою, а також обмежування на в'їзд і виїзд – зокрема, у місті анонсували зняття блок-постів.

За словами заступниці голови Житомирської ОДА Наталії Остапченко, карантинні заходи в Радомишлі завершилися успішно. Всі особи, які контактували із літньою жінкою, яка померла, і які перебували весь цей період в ізоляції, можуть переходити у звичний ритм життя.

"Боюсь зурочити, але карантин у Радомишлі вважається таким, що пройдений успішно. Після завершення карантину всі особи, які вважалися такими, які, ймовірно, могли захворіти на COVID-19, на сьогодні є здоровими і можуть приступати до своїх звичних занять", – сказала вона, додавши, що до кінця дня цих людей ще раз перевірять експрес-тестами, і ось у деяких, як бачимо, вони дали позитивний результат.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марина Ліснічук
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна Житомир
Теги
вірус церква
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
5
1
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Вы бы так заразившихся гриппом считали, а то грипп не менее опасен, если не лечить
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги