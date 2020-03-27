У шістьох прихожан церкви з Радомишля виявили коронавірус

У шістьох парафіян церкви в Радомишлі Житомирської області, де була зафіксована перша в Україні смерть від коронавірусу, тест на COVID-19 дав позитивний результат.

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Всі вони контактували з померлою 71-річною радомишлянкою і вже пройшли 14-денну ізоляцію, повідомляє сайт Радомишльської міської ради. Водночас напередодні для них і загалом у місті скасували карантинні обмеження (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Тестування родичів та медичного персоналу, які були у контакті з хворою, провели 26 березня. Загалом це 41 особа. Однак у результаті експрес-тест показав наявність вірусу тільки у шістьох.

У шести прихожан церкви з Радомишля тест на коронавірус показав позитивний результат

Зазначається, що 27 березня аналізи передали до Житомирської обласного лабораторного центру, якій проведе відповідні дослідження та підтвердить або ж спростує результати тестів.

"Нині ці особи перебувають на ізоляції та під наглядом сімейних лікарів", – йдеться у повідомленні.

Водночас інформацію на своїй сторінці у Facebook прокоментував і голова Радомишльської РДА Віктор Пулковський.

"За результатами експрес-тестів у 6 осіб (парафіяни церкви, які контактували з померлою) тест на COVID-19 позитивний. Вранці їхні аналізи направили на Житомир на ПЛР-тест. Він точніший і може не підтвердити попередній діагноз, тому прошу не поспішати з висновками, а дочекатися результатів з Житомира", – написав чиновник.

Додамо, що напередодні, 26 березня о 12-й годині, в Радомишлі офіційно завершили карантинні заходи для осіб, які контактували з померлою від коронавірусу місцевою мешканкою, а також обмежування на в'їзд і виїзд – зокрема, у місті анонсували зняття блок-постів.

За словами заступниці голови Житомирської ОДА Наталії Остапченко, карантинні заходи в Радомишлі завершилися успішно. Всі особи, які контактували із літньою жінкою, яка померла, і які перебували весь цей період в ізоляції, можуть переходити у звичний ритм життя.

"Боюсь зурочити, але карантин у Радомишлі вважається таким, що пройдений успішно. Після завершення карантину всі особи, які вважалися такими, які, ймовірно, могли захворіти на COVID-19, на сьогодні є здоровими і можуть приступати до своїх звичних занять", – сказала вона, додавши, що до кінця дня цих людей ще раз перевірять експрес-тестами, і ось у деяких, як бачимо, вони дали позитивний результат.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

13 березня в Радомишлі від коронавірусу померла 71-річна жінка, яка повернулася з Польщі.

Відомо, що у загиблої пенсіонерки лікарі також виявили двосторонню пневмонію.

Незабаром місцева влада оголосила, що в Радомишлі вводять режим надзвичайної ситуації.

14 березня в Радомишлі без присутності рідних і близьких людей поховали 71-річну жінку, яка померла від коронавірусу COVID-19.

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