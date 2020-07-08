У Шарія знайшли віллу в Іспанії за 1 млн євро, він спростував: коштує більше.

Журналісти проєкту "Слідство.інфо" з'ясували, що блогер Анатолій Шарій володіє віллою на морському узбережжі неподалік від Барселони (Іспанія), ринкова вартість якої може досягати мільйона євро.

Як стверджується в розслідуванні журналістів, вілла площею 230 кв. м розташована на березі моря в містечку Рода-де-Бара в Каталонії. Шарій став її власником в серпні 2019 року. Її точна вартість невідома, проте подібні будинки в цьому ж регіоні коштують близько мільйона євро. При цьому в коментарі "Стране" Шарій заявив: насправді вілла коштує 3 мільйони євро.

Журналісти відзначають, що в описі нерухомості та земельної ділянки, якими володіє Шарій, йдеться, що будинок складається з основного житлового поверху на 161 кв. м і підвального приміщення на 69 кв. м. Навколо будинку є сад площею в 5,2 сотки. Також в документі зазначено, що відразу за земельною ділянкою – пляж.

Вілла Шарія в Іспанії slidstvo.info

Вілла Шарія в Іспанії slidstvo.info

На території вілли Шарія також є басейн і сад, який був огороджений кущами, хвойними деревами і пальмами. Однак після того, як блогер заселився в свій новий маєток, замість кущів він звів двометровий паркан. На ньому розміщені застережливі знаки про охорону та відеоспостереження. З боку вулиці на вікнах обох поверхів встановлені решітки.

Вілла Шарія в Іспанії slidstvo.info

Вілла Шарія в Іспанії slidstvo.info

Вілла Шарія в Іспанії slidstvo.info

Сам Шарій заявив, що насправді, вілла коштує близько 3 мільйонів євро, а живе там зараз в основному озброєна охорона. На його думку, приїзд журналістів був організований Офісом президента.

"У мене є повне підтвердження того, як готувалася ця супер спецоперація по приїзду журналістів, по фотографіях і так далі. Хто був в цьому задіяний. І я доведу, що це все робилося чітко під керівництвом Офісу президента. На замовлення Кирила Тимошенка. Вони розраховували, щоб все обурилися і вигукнули: "ой! жах який!". Звичайно, у мене є гроші. Типу я говорив, що у мене їх немає. Нехай ідуть в д*пу. Я не був ніколи чиновником, не мав відношення до держбюджету", – сказав Шарій.

Він додав, що це не єдиний об'єкт нерухомості такого плану в його власності. "А чому б і ні? Всім бажаю благополуччя і щастя", – зазначив блогер.

Вілла Шарія в Іспанії slidstvo.info

Вілла Шарія в Іспанії slidstvo.info

Вілла Шарія в Іспанії slidstvo.info

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