У Севастополі води вистачить на 81 день: окупанти оголосили режим підвищеної готовності

Окупаційна "влада" Севастополя ввела в місті режим підвищеної готовності через нестачу води.

Запасів у місті вистачить на 81 день, якщо найближчим часом не буде опадів, повідомляє РІА Новости з посиланням на так званий уряд.

Зазначається, що запаси Чорноріченського водосховища становлять 16,8 млн куб. м води.

"Якщо 7 млн куб. м – недоторканний запас, нижче за який опускатися не можна, з урахуванням того, що до кінця року серйозних опадів не очікується, води вистачить на 81 день", – сказав так званий виконувач обов'язків віцегубернатора міста Володимир Базаров.

Через це садові товариства переведено на зимовий режим постачання води. Водночас обмежувати постачання води в будинки поки не збираються.

Нагадаємо, що окупанти в Криму почали будувати новий трубопровід, щоб забезпечити водою Сімферополь.

Також на розгляд російського уряду було винесено проєкт комплексного плану щодо забезпечення водопостачанням півострова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 жовтня окупанти заявили, що води Сімферополю вистачить на два-три місяці за умови дотримання графіка її постачання. Так званий глава російського уряду півострова Юрій Гоцанюк зазначив, що водосховища міста заповнено всього на 10-12%.