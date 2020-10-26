У Севастополі розповіли, на скільки залишилося води у водосховищах

Запасів води в Чорноріченському водосховищі, що забезпечує Севастополь, залишилося приблизно на три місяці.

Як повідомив сайт окупаційного уряду Севастополя, такі дані озвучив "виконувач обов'язки віцегубернатора" Севастополя Володимир Базаров. У місті почали перейматися дефіцитом води.

"На сьогодні обсяг води в Чорноріченському водосховищі становить 15,6 млн куб м. Без додаткового припливу, цієї води місту вистачить приблизно на три місяці", – заявив Базаров.

За його словами, в будівництві нових об'єктів для вирішення проблеми дефіциту води задіяно близько 200 працівників. Вони трудяться на двох об'єктах.

"На Кадиковському кар'єрі 1,4 тис. метрів з 10,2 тис. метрів – траншея прокладена. Вчора прийшли труби – почалася сварка. Що стосується Бельбека, половина земляної маси під котлован водозабору вибрана. Всі підготовчі роботи з розчищення території закінчені, обладнання замовлено", – сказав російський чиновник.

Як писав OBOZREVATEL, в анексованому Росією Криму слідом за Сімферопольським, Бахчисарайським районом і Алуштою графік водопостачання ввели в Білогірську, а Севастополь перейшов на "режим підвищеної готовності" через дефіцит води.