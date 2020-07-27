У серпні в Україні очікується аномальна погода: що кажуть синоптики

Середня місячна температура в серпні буде вищою, ніж зазвичай.

Серпень в Україні буде більш теплим, ніж у попередні роки.

Як повідомляє Укргідрометцентр, середня місячна температура передбачається 19-24 градусів тепла (в горах 16-17 градусів тепла), що на 1-2 градуси вище середніх багаторічних значень.

Зазвичай середня місячна температура в серпні складає 17-20 градусів тепла, на півдні та південному сході України місцями 21-23 градуси, в гірських районах 11-16 градусів тепла.

Абсолютний максимум температури повітря в останній місяць літа становить 34-41 градус, у Луганській області місцями 42 градуси, в гірських районах 26-33 градуси.

При цьому абсолютний мінімум – 1-7 градусів тепла, на півдні до 11 градусів тепла, у західних, північних, східних та Запорізькій областях місцями 0-2 градуси морозу.

Заморозки на поверхні ґрунту ймовірні наприкінці місяця в Україні, крім південних та більшості центральних областей.

Місячна кількість опадів цього року очікується 33-84 мм, в Карпатах до 122 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

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