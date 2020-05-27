У селі на Закарпатті трапився спалах COVID-19: жителі відмовились від тестування

Яра Дорош Суспільство 18:40, 27.05.2020 Оновлено: 18:48, 27.05.2020

У селі Липча Хустського району Закарпатської області, незважаючи на рішення про посилення карантину через спалах там COVID-19, не встановили блокпост, а жителі взагалі відмовилися проходити тести на наявність інфекції.

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Про це розповів в.о. голови Хустської РДА Михайло Попович у коментарі "Укрінформу". Зазначається, що поставити блокпост та перевірити населення повинні були ще 26 травня.

“Так, дійсно, у нас є рішення районної комісії ТЕБ та НС про посилення карантинного режиму в селі Липча через спалах коронавірусної інфекції. Втім, учора не вдалося встановити блокпост, також не протестували населення – люди відмовилися від тестування, вони налякані і не сприймають жодних аргументів", – наголосив Попович.

У селі на Закарпатті трапився спалах COVID-19. Ілюстрація
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"У селі є десяток людей із вираженою симптоматикою коронавірусу. Сьогодні, за моєю інформацією, є ще три звернення до медиків від нових людей, які також мають симптоми коронавірусної хвороби. Тому сьогодні в село направлена ще одна бригада медиків, які намагатимуться протестувати населення”, – додав він.

Чиновник заявив, що районна влада ухвалила відповідне рішення, тому блокпост у селі буде. Це, за словами Поповича, потрібно для обмеження руху у межах цього населеного пункту та попередження поширення інфекції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 27 травня в Україні офіційно зафіксували 21 905 випадків коронавірусу.

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