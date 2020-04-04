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4 квітня • оновлено в 21:25
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У ще одного бійця ЗСУ виявили коронавірус

3.6т
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Станом на 17.00 4 квітня в Збройних Силах України зареєстровано 3-й випадок захворювання на коронавірус COVID-19.

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Як повідомило у Facebook Командування Медичних сил Збройних Сил України, це вже другий випадок інфікування у Київському гарнізоні.

"Зазначений військовослужбовець із кінця березня перебував на лікуванні у домашніх умовах із симптомами ГРЗ. У зв'язку зі збереженням субфібрильної температури було проведено два тестування (швидкий тест та ПЛР), які показали позитивний результат", – йдеться у повідомленні.

У ЗСУ зафіксовано третій випадок захворювання на коронавірус

У ЗСУ зафіксовано третій випадок захворювання на коронавірус

Facebook Командування Медсил ЗСУ

У ЗСУ повідомили, що наразі стан військовослужбовця задовільний. Він проходить лікування у домашніх умовах під наглядом медичної служби.

Зазначається, що всі військовослужбовці, які контактували з хворим, уже відправлені на самоізоляцію. Згодом їм проведуть дослідження на виявлення COVID-19.

Нагадаємо, перший випадок коронавірусу в лавах ЗСУ було зафіксовано 2 квітня. Захворіла лікарка Хмельницького військового госпіталю, яка з кінця березня поточного року перебувала на амбулаторному лікуванні через ГРЗ. Хвора отримує лікування відповідно до протоколів МОЗ України, стан здоров'я задовільний. Всі контактні особи виявлені і перебувають на самоізоляції.

Також 2 квітня ввечері був зафіксований другий випадок захворювання. Тести дали позитивний результат у військовослужбовця Київського гарнізону, який з 23 березня перебував на самоізоляції після контакту з інфікованим. Стан його здоров'я наразі також задовільний.

Як повідомляв OBOZREVATEL, інформація про захворювання на коронавірус військового ЗСУ з'явилася ще у кінці березня. Проте тоді Генштаб її спростував, назвавши "російськими вкиданнями".

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Автор
Марина Погорілко
Тема
Коронавірус
Тег
Збройні сили України
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Бегите алкаши по хатам.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Инструкторы западные их наградили и разная черная нечесть наемников.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Где три там и все ВСУшные мрази заразные.
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