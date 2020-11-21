У садку Запоріжжя дітей змусили носити "антиковідне намисто" з часником

В одному з дитсадків Запоріжжя дітей змусили носити "антиковідне намисто" з часником.

Як повідомляє паблік zptoday в Instagram, відповідне розпорядження з'явилося в батьківській групі в месенджері.

"Діткам необхідно зробити так зване намисто. На товсту нитку надіти одне яйце з кіндера (яке всередині, жовте), зробити в ньому по колу отвори голкою. Типу, ароматерапія антимікробна", – йдеться в повідомленні.

Такий "амулет" повинен бути у кожної дитини обов'язково.

"Носити в садок кожен день на шиї", – вказали вихователі.

У пабліку пожартували, що, можливо, в садку навала вампірів.

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