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13 квітня • оновлено в 00:33
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У розпал пандемії коронавірусу священник у Дніпрі причащав вірян з однієї ложки. Відео

6.5т
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У Храмі Великомученика та цілителя Пантелеімона в місті Дніпро, священник причащав вірян з однієї ложки, незважаючи на пандемію коронавірусу.

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Відповідне відео на сторінці групи Типовий Тополь-Шевченківський район у Facebook опублікував Сергій Павлюченко. На ролику видно натовп людей, які разом із дітьми прийшли до церкви відзначити Вербну неділю.

У Дніпрі вірян причащали з однієї ложки

У Дніпрі вірян причащали з однієї ложки

Скрін відео

Незважаючи на режим надзвичайного стану в країні, введені обмеження і прохання не збиратися в церкві через зростання такої небезпеки захворіти смертельним вірусом, віряни вишикувалися в чергу до священика, який причащав усіх з однієї ложечки. Особливо неприємно, що серед містян були і маленькі діти.

"Народ не розуміє, що це не жарт! Попи заради грошей зібрали народ", – написав Павлюченко.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в мікрорайоні Львова Сихів церква стала фігурантом скандалу через неприйнятного порушення карантинних заходів, введених через коронавірус.

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Автор
Світлана Гудкова Світлана Гудкова
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
хвороба церква карантин
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Филимонов Игорь
Филимонов Игорь
Вера- верой , а закон , это закон За сознательное заражение населения надо в тюрьму сажать.
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
У этого попа скрепы в его *опе жмут. его место не в Украине, а в смехдержавии. Тамошние лаптерогие таких попов сильно увахают. Они не только причащаться из одной ложки будут, но и поповский крест хором целовать бросятся
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