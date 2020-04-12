У розпал пандемії коронавірусу священник у Дніпрі причащав вірян з однієї ложки. Відео

У Храмі Великомученика та цілителя Пантелеімона в місті Дніпро, священник причащав вірян з однієї ложки, незважаючи на пандемію коронавірусу.

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Відповідне відео на сторінці групи Типовий Тополь-Шевченківський район у Facebook опублікував Сергій Павлюченко. На ролику видно натовп людей, які разом із дітьми прийшли до церкви відзначити Вербну неділю.

У Дніпрі вірян причащали з однієї ложки Скрін відео

Незважаючи на режим надзвичайного стану в країні, введені обмеження і прохання не збиратися в церкві через зростання такої небезпеки захворіти смертельним вірусом, віряни вишикувалися в чергу до священика, який причащав усіх з однієї ложечки. Особливо неприємно, що серед містян були і маленькі діти.

"Народ не розуміє, що це не жарт! Попи заради грошей зібрали народ", – написав Павлюченко.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в мікрорайоні Львова Сихів церква стала фігурантом скандалу через неприйнятного порушення карантинних заходів, введених через коронавірус.

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