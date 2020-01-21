"В Росії знають!" Бутусов розповів, хто стоїть за розстрілом терориста "Гріна" на Донбасі

Український журналіст Юрій Бутусов припустив, що російські спецслужби можуть знати про те, хто розстріляв заступника командира полку спецназу ВВ "ДНР" терориста Олексія Кривулю з позивним "Грін" 20 січня.

Як він написав на своїй сторінці у Facebook, "Грін" був одним із відомих ватажків бойовиків, який став зрадником і воював проти України з перших днів війни ще під Слов'янськом. Бутусов виклав фото Кривулі поруч із так званим "міністром оборони ДНР" Кононовим.

За словами журналіста, полк спецназу ВВ – ключова структура в боротьбі за владу на окупованій території Донбасу. Майже всі збройні формування включені там до складу 1-го і 2-го армійського корпусів і перебувають під прямим командуванням російських генералів.

Кривуля і Кононов Facebook/Юрій Бутусов

"Верхівка окупаційної адміністрації створила полк спецназу внутрішніх військ, щоб мати підконтрольну бойову структуру. Там служать найвідданіші найманці, близькі до керівництва місцевої окупаційної влади", – йдеться у повідомленні.

Як написав Бутусов, ліквідація "Гріна" – хороший сигнал, і характерно, що окупаційні ЗМІ про це не говорять, і більше того, не звинувачують у вбивстві Україну.

"Можна припустити, що російські спецслужби знають, хто вбив "Гріна". І тут хочеться згадати, що позивний "Грін" мав один із героїв книги Бориса Акуніна і фільму "Статський радник" – так звали революціонера, який вбивав і грабував, як він думав, заради революції, а насправді – здійснював криваві провокації за таємним завданням російського жандармського генерала, який робив собі кар'єру. Напевно, Кривуля взяв собі позивний саме зі "Статського радника".

Свої провокаційні завдання для "Гріна" генерал підписував так: "ЗОО". Що розшифровувалося як "Зжеріть один одного", – підсумував Бутусов.

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