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Промишляв бандитизмом і вірив у нацизм: що відомо про затриманого в Росії члена "Правого сектора"

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Українець Ігор Пирожок, якого затримали в Росії за підозрою у веденні партизанської війни проти РФ, дійсно був членом "Правого сектора" в 2014 році, але через декілька місяців його вигнали з організації.

Про це в коментарі OBOZREVATEL повідомив прес-секретар партії "Правий сектор" Артем Скоропадський, зазначивши, що на момент приходу Пирожка в організацію щодня хотіли вступити по 100 чоловік, і у "ПС" просто не було можливості перевірити всіх одразу.

Ігор Пирожок

Ігор Пирожок

"Зрозуміло, ми не встигали перевіряти всіх людей, тож взяли його до себе, і так, він був членом "ПС". Пізніше, коли він почав займатися якимось агентурними справами, намагався вести переговори з бандитами, ми дізналися, хто це такий, і вигнали його. Він пробув у нас декілька місяців. Так, це була наша помилка, і ми готові визнавати свої помилки. З кінця 2014 року він не має до нас ніякого відношення", – сказав Скоропадський.

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За його словами, після перевірки стало відомо, що Пирожок промишляв бандитизмом і був прихильником нацистської ідеології, проти якої виступають члени "Правого сектора".

"Ми зрозуміли, що він намагається використовувати популярний бренд "ПС"для своїх особистих інтересів. А взагалі, ми багато людей виганяли і чистили свої лави від подібних", – каже речник партії.

Скоропадський вважає, що Росія заявила про затримання члена "ПС" і приписала йому ведення партизанської війни тільки для того, щоб очорнити націоналістичні сили України.

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"Досі "Правий сектор" у Росії залишається такою самою страшилкою, якою була в 2013-2015 рр., і зараз вони знову намагаються цю страшилку використовувати. До того ж російській пропаганді дуже вигідно схопити якогось бандита і пов’язати його з "ПС". Це чергова спроба очорнити націоналістичні сили України", – заявив він.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, українська організація "Правий сектор" висловила готовність підтримати президента Білорусі Олександра Лукашенка в разі військового протистояння Росії.

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Тема
Ексклюзив
Місце
Росія
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Пирожка отжарят в лагере за педофилию.
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Вот и "всплыл" пирожок на щенячью радость москалей.
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