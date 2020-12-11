У Росії заочно заарештували українського нацгвардійця Марківа

Басманний суд Москви заочного взяв під варту військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа.

Про це пише ТАСС. У Росії його звинувачують у нібито вбивство двох журналістів під Слов'янськом Донецької області в травні 2014 року.

"Суд задовольнив клопотання слідства про заочний арешт Віталія Марківа, обвинуваченого за ч. 2 ст. 105 КК РФ (вбивство двох і більше осіб). Йому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з моменту його затримання або екстрадиції в РФ", – заявили в суді.

Що відомо про справу Марківа?

30 червня 2017 року український нацгвардієць був затриманий в аеропорту Болоньї (Італії) за звинуваченням у вбивстві.

Суд італійського міста Павія вирішив, що у 2014-му на Донбасі доброволець Марків навмисне скорегував мінометний вогонь по групі журналістів у цивільному, серед яких був італієць Андреа Роккеллі.

Рішенням суду першої інстанції 12 липня 2019 року українця засудили до 24 років в'язниці.

Рік по тому Апеляційний суд Мілана повністю виправдав його.

4 листопада нацгвардієць повернувся в Україну.

У перші години після звільнення Марків заявляв, що неодмінно продовжить служити та захищати Україну. Він сказав, що планує повернутися в рідний батальйон імені Кульчицького – до побратимів, які були поруч на Майдані, на фронті та навіть в залі італійського суду.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що Марків, який повернувся на батьківщину після повного виправдання та звільнення з італійського ув'язнення, привіз з собою близько 20 кілограмів листів з України. Він зазначив, що "все абсолютно привіз з собою". За його словами, це було найголовніше, що він забрав з в'язниці.