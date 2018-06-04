В Росії винесли вирок українському журналісту Сущенку

Московський міський суд засудив незаконно утримуваного українського журналіста Романа Сущенка до 12 років суворого режиму.

Зазначимо, що прокурори у сфабрикованій справі проти українського політв'язня наполягали на 14 роках.

Його адвокат Марк Фейгін повідомив у Twitter, що 5 червня буде подана скарга на рішення суду.

Роману Сущенко вынесен приговор. 12 лет строгого режима. Жалоба будет подана завтра. — Mark Feygin (@FeyginMark) 4 июня 2018 г.

"Визнати Сущенка винним (у шпигунстві), призначити йому покарання у вигляді 12 років позбавлення волі з відбуванням у колонії суворого режиму", - оголосив вирок суддя Олег Музиченко.

Слухання проходили в закритому режимі, оскільки справа маркована грифом "цілком таємно".

Журналіста звинувачували у шпигунстві на користь Міноборони України. При цьому у відомстві заперечують ці заяви. Сам журналіст свою провину не визнає.

МЗС України неодноразово вимагав звільнити Сущенка.

Вчергове наголошуємо на політичній вмотивованості справи, вимагаємо звільнити журналіста Сущенка-заручника агресії РФ https://t.co/tQLJo7ATVn - Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 28 травня 2018 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сущенка затримали 2 жовтня 2016 року у Москві, куди він прибув із приватним візитом.

7 жовтня 2016 року проти нього була порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого статтею 276 КК РФ ("шпигунство").