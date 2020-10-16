У Росії видали, що британська вакцина від COVID-19 перетворить людей на мавп

Росія запустила в соцмережах кампанію з дезінформації проти вакцини від COVID-19, яку розробляють Оксфордський університет і фармацевтична компанія AstraZeneca.

Фейки демонструють навіть на російському телебаченні у прайм-тайм, щоб їх побачило якомога більше людей, пише Daily Mail.

Під час чорної піар-кампанії проти потенційної британської вакцини росіяни використовують картинки, меми та відеокліпи, де стверджується, що вона буде небезпечною для людей.

Росіяни створюють фейки про британську вакцину dailymail.co.uk

Зокрема, розповсюджено картинку, де прем’єр Великої Британії Борис Джонсон зображений у вигляді снігової людини, а в руці у нього – тека із написом AstraZeneca.

Росіяни створюють фейки про британську вакцину dailymail.co.uk

Ще на одній світлині мавпа стоїть зі шприцом, а за нею картина із написом "Деградація".

Фейки російських соцмереж про британську вакцину демонструють по росТБ dailymail.co.uk

Найбільш поширеним фейком є ствердження, що препарат перетворить людей на мавп, пише видання.

Журналісти зазначили, що таким чином російська влада хоче завдати піарного удару по британській вакцині, аби країни закуповували саме російську вакцину Sputnik V. До її якості Захід досі має багато запитань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков не виключив поставки російської вакцини в Україну і заявив, що умови залежатимуть від запиту.