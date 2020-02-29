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29 лютого • оновлено в 10:22
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У Росії сполошилися через можливу зустріч Кирила та Епіфанія: Константинополь мовчить

2.1т
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Патріарх Константинопольський Варфоломій має намір скликати на зустріч предстоятелів усіх православних церков, включаючи митрополита ПЦУ Епіфанія і патріарха РПЦ Кирила.

Про це повідомляє РІА Новини з посиланням на церковні джерела.

Відзначається, що зустріч організовують після подій в Аммані, де зібралися патріарх Єрусалимський Феофіл, патріарх Кирил, патріарх Сербський Іриней, а також предстоятель Церкви Чеських земель і Словаччини митрополит Ростислав і представники церков Румунії та Польщі. Це була перша зустріч з 1054 року, коли на зустріч не запросили патріарха Константинополя.

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"Варфоломій зараз скликає синод Константинопольської патріархії, який обговорить ситуацію в православ'ї та підсумки зустрічі в Аммані. Триденний синод патріархії вирішить питання про скликання загальноправославної зустрічі з питанням про ситуацію в православ'ї. Назва буде таке ж, як в Аммані", – йдеться в повідомленні.

Джерело зазначає, що патріарх Варфоломій має намір покликати 15 церков, включаючи Епіфанія. Але в РПЦ впевнені, що це робиться намір, щоб Кирил не прибув на зустріч.

Патріарх Константинопольський Варфоломій

Патріарх Константинопольський Варфоломій

"І буде помилкою Кирила не поїхати. Великою помилкою. До сих пір він (Кирило – Ред.) закликав до цього (всеправославному наради – Ред.). Варфоломій, для того щоб не поїхав Кирило, покличе Епіфанія. З одного боку, буде проблема , якщо Кирило не поїде. З іншого боку, буде проблема, якщо поїде. Існує, однак, рішення – вони не повинні послужити разом", – повідомило джерело в РПЦ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, митрополит Епіфаній заявив, що РПЦ здійснює тиск на помісні православні церкви, щоб вони не визнавали автокефалію ПЦУ.

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Автор
Тимур Григоренко
Особи
Патріарх Кирило Митрополит Епіфаній Патріарх Варфоломій
Теги
РПЦ Православна церква України
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
А як же Бог, його захист?
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