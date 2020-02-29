У Росії сполошилися через можливу зустріч Кирила та Епіфанія: Константинополь мовчить

Патріарх Константинопольський Варфоломій має намір скликати на зустріч предстоятелів усіх православних церков, включаючи митрополита ПЦУ Епіфанія і патріарха РПЦ Кирила.

Про це повідомляє РІА Новини з посиланням на церковні джерела.

Відзначається, що зустріч організовують після подій в Аммані, де зібралися патріарх Єрусалимський Феофіл, патріарх Кирил, патріарх Сербський Іриней, а також предстоятель Церкви Чеських земель і Словаччини митрополит Ростислав і представники церков Румунії та Польщі. Це була перша зустріч з 1054 року, коли на зустріч не запросили патріарха Константинополя.

"Варфоломій зараз скликає синод Константинопольської патріархії, який обговорить ситуацію в православ'ї та підсумки зустрічі в Аммані. Триденний синод патріархії вирішить питання про скликання загальноправославної зустрічі з питанням про ситуацію в православ'ї. Назва буде таке ж, як в Аммані", – йдеться в повідомленні.

Джерело зазначає, що патріарх Варфоломій має намір покликати 15 церков, включаючи Епіфанія. Але в РПЦ впевнені, що це робиться намір, щоб Кирил не прибув на зустріч.

Патріарх Константинопольський Варфоломій

"І буде помилкою Кирила не поїхати. Великою помилкою. До сих пір він (Кирило – Ред.) закликав до цього (всеправославному наради – Ред.). Варфоломій, для того щоб не поїхав Кирило, покличе Епіфанія. З одного боку, буде проблема , якщо Кирило не поїде. З іншого боку, буде проблема, якщо поїде. Існує, однак, рішення – вони не повинні послужити разом", – повідомило джерело в РПЦ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, митрополит Епіфаній заявив, що РПЦ здійснює тиск на помісні православні церкви, щоб вони не визнавали автокефалію ПЦУ.

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