Перший заступник голови Комітету Ради Федерації РФ з міжнародних справ Володимир Джабаров заявив, що українська сторона не має наміру виконувати Мінські домовленості, і плану дій щодо врегулюванню ситуації на Донбасі в України нібито немає.

Таку провокаційну заяву рупор Кремля озвучив в інтерв'ю "Парламентській газеті". За його словами нібито президент України Володимир Зеленський "не керує країною".

"Є чітке відчуття, що у Києва взагалі немає планів – там не знають, що робити. Таке враження, що Україна вступає в смугу безвладдя. Зеленський – президент, але по факту він не керує країною. Є місцеві князьки, які ставлять перед собою вузькі інтереси, багато хто в країні, на жаль, визначає терор населення націоналістами. Це дуже небезпечний період, коли певні сили на Україні можуть розхитати її державність", – сказав пропагандист.

Він пригрозив Україні захопленням і інших її регіонів, таких як Одеса, Херсон, Миколаїв.

"Нас в Росії це, звісно, турбує. Розкол в українському суспільстві дуже глибокий: за регіонами Південного Сходу, які навіть чути не хочуть про повернення до складу єдиної України, можуть послідувати Одеса, Херсон, Миколаїв, Запоріжжя, які поки вичікують", – сказав Джабаров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній український дипломат Дмитро Чекалкін заявив, що президент Росії Володимир Путін хотів захопити щонайменше дев'ять областей України, коли почав військову агресію проти неї ще в 2014 році.