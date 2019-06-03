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/Суспільство

У Росії пригрозили Україні прокляттям: що трапилося

6.7тЧитати матеріал російською

У Міністерстві оборони РФ гнівно відреагували на знесення пам'ятника радянському маршалу Георгію Жукову в Харкові.

Так, позицію відомства озвучив його офіційний представник Ігор Конашенков, передає Telegram-канал Говорит Москва.

"Розлючена спроба купки неонацистів змусити українців забути про їх заслужений статус народу-переможця у Другій світовій війні приречена на провал. Методи сучасних українських послідовників нацистів насильно стерти пам'ять народу ті ж, що і в 30-х роках минулого століття в Німеччині", – висловився він.

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Пам'ятник Жукову знесли в Харкові

Пам'ятник Жукову знесли в Харкові

StudMedia

"Від того і шлях до фіналу у них не менш передбачуваний. Від факельної ходи з руйнуванням пам'ятників до розгрому і світового прокляття", – додав Конашенков.

Ігор Конашенков

Ігор Конашенков

EADaily

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Пам'ятник Жукову знесли 2 червня в Харкові. В акції брали участь активісти рухів "Національний корпус", "Правий сектор", ВО "Свобода". Паралельно люди зібралися біля Палацу спорту в Харкові, де проходив з'їзд партії "Довіряй справам". Активісти кричали "Ганьба" всім, хто проходив всередину.

  • На з'їзді лідером партії обрали одіозного мера Харкова Геннадія Кернеса. Він жорстко висловився з приводу акції протесту, назвавши учасників "покидьками суспільства".

  • У Росії знесення пам'ятника назвали "нацизмом".

  • Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що знесення пам'ятника є викликом для нової влади України.

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Пигин Макс
Пигин Макс
Золотые слова, умного человека!!!
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
Падлы, занимайтесь своими делами! А вообще, вспомните, сколько украинцев умерло в ваших тюрьмах и лагерях! Сколько украинцев вы уморили голодом! Скольких украинцев этот "полководец" послал на смерть!.
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