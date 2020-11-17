У Росії заявили про сибірський коронавірус-мутант

У Сибірському федеральному окрузі може формуватися нова мутація коронавірусу.

Про це пише російський "Інтерфакс" із посиланням на слова глави Росспоживнагляду Анни Попової. Таку заяву чиновниця зробила на віртуальному симпозіумі "Пандемія COVID-19: виклик сучасній науці".

За її словами, певні заміни в S-білку виявлені в 9 ізолятах на цій території. Це дозволяє припустити, що в регіоні формується свій варіант коронавірусу.

Усього визначено повні геноми для 1215 ізолятів нового коронавірусу, частина з них представлена в міжнародних базах даних, уточнила Попова.

За інформацією глави Росспоживнагляду, аналіз геномів збудника COVID-19 із закордонних країн і Росії показав, що нові мутації коронавірусу з Європи на територію РФ не потрапляли.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що вчені попередили про швидке поширення країнами Європи нового різновиду коронавірусу, Так званий іспанський мутант з'явився в червні та вийшов за межі країни. Вчені зі Швейцарії та Іспанії попередили, що цей вірус має властивість дуже швидко передаватися від людини до людини.