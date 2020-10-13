МЗС РФ влаштував новий скандал через "обмеження прав російськомовних в Україні"

Міністерство закордонних справ Російської Федерації заявило про те, що комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович нібито не бачить утисків прав російськомовних громадян в Україні.

Ситуацію із захистом прав російськомовного населення в Україні у відомстві назвали "кричущою", повідомила пресслужба МЗС РФ.

"Із жалем змушені констатувати вперте небажання Комісара приділяти у своїй роботі увагу системним порушенням прав російськомовних громадян у низці країн-членів Ради Європи. Так, Міятович відверто замовчує кричущу ситуацію з дотриманням прав людини в Україні, де влада веде цілеспрямовану кампанію з обмеження прав та інтересів численного російськомовного населення країни. Попри наші неодноразові звернення до Комісара, які містили конкретні приклади та свідоцтва дискримінаційного характеру мовної політики Києва та насильницької "українізації" всіх сфер життя суспільства, належна реакція не відбулася", – йдеться в повідомленні МЗС РФ.

У Росії назвали підхід до роботи Міятович "таким, що суперечить принципу неупередженості" і закликали "зробити активні кроки щодо захисту прав російськомовного населення в Україні".

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