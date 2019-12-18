У Росії показали хроніку катастрофи рейтингу Путіна: інфографіка

За останні десять років російська влада на чолі з Володимиром Путіним і його прихильниками довела свою країну до стану застою, а громадян позбавила участі в політичному житті РФ.

Все це лише призвело до повного "краху" рейтингу Путіна, Медведєва і їхньої "Єдиної Росії". Про це йдеться в статті The Bell.

"Прощайте, 2010-ті! 2020 рік завершує дивне десятиліття, яке почалося за здоров’я, а закінчиться глибоким застоєм", – іронізують автори матеріалу.

Рейтинг Путіна в Росії падає

Зазначається, що якщо кінець 2000-х російська влада зустрічала з оптимізмом, радіючи подоланню економічної кризи і тому, що ніщо не загрожує стабільності системи, то вже з початку 2011-го графік популярності Путіна, Медведєва і "Єдиної Росії" починає відбивати непросту боротьбу за рейтинги.

"Серед країн світу за рівнем демократії від Economist Росія закінчила 2010 рік на 107-му місці, в групі країн із "гібридними політичними режимами" (як Грузія і Вірменія). 2018 й – вже на 144-му, в групі з "авторитарним режимом" і значенням індексу гірше, ніж у Іраку та Афганістану. Закручування гайок дозволило стримати, але не знизити протестний потенціал: у 2010 році його оцінювали в 33%, в 2019-м – в 35%", – наводить видання цифри.

Як змінювалися рейтинги Путіна, Медведєва і "Єдиної Росії" thebell.io

Водночас для росіян за ці десять років дії Кремля обернулися майже повною забороною на неузгоджену з владою участь у політичному житті країни.

Наприклад, людям так і не надали повну свободу вибору під час обрання губернаторів на місцях – випадки, коли ним ставав не кандидат від кремлівської верхівки, були поодинокими, а незабаром зовсім стали неможливими.

Також, ухвалюючи різні поправки до закону про мітинги, росіян майже позбавили права на будь-який протест. У влади з'явився цілий арсенал засобів для репресій проти учасників протесту.

Крім цього, Кремль взявся за свободу слова і повністю підпорядкував собі всі провідні засоби масової інформації. Спочатку це були телеканали, 2010-ті влада витратила на встановлення контролю над пресою, а далі над інтернетом і, в міру зростання їхньої аудиторії, навіть над соцмережами.

Путін і Медведєв narodna-pravda.ua

До всього іншого, для медіаресурсів і окремих громадян, які хоч якось могли вплинути на уми росіян, вводилися свої репресивні заходи. Людей почали судити за заклики до екстремізму в інтернеті, а з 2019-го – залучати до адміністративної відповідальності навіть за образу влади і державних символів.

"Володимир Путін заявляв, що він забороняє тільки "глумитися над прапором і над гербом", але основним об'єктом "неповажної" критики став він сам: 78% штрафів пов'язані з висловлюваннями про президента", – пише видання, підбиваючи підсумки про "втрачене десятиліття" Росії та її глави Путіна, який і довів країну до такої кризи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у політиці Володимира Путіна побачили крах для Росії, оскільки через 20 років його правління показники розвитку російської економіки в міжнародному порівнянні знову перебувають на тому ж рівні, де вони були в 1998 році.

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