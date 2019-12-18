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18 грудня • оновлено в 17:22
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У Росії показали хроніку катастрофи рейтингу Путіна: інфографіка

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За останні десять років російська влада на чолі з Володимиром Путіним і його прихильниками довела свою країну до стану застою, а громадян позбавила участі в політичному житті РФ.

Все це лише призвело до повного "краху" рейтингу Путіна, Медведєва і їхньої "Єдиної Росії". Про це йдеться в статті The Bell.

"Прощайте, 2010-ті! 2020 рік завершує дивне десятиліття, яке почалося за здоров’я, а закінчиться глибоким застоєм", – іронізують автори матеріалу.

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Рейтинг Путіна в Росії падає

Рейтинг Путіна в Росії падає

Зазначається, що якщо кінець 2000-х російська влада зустрічала з оптимізмом, радіючи подоланню економічної кризи і тому, що ніщо не загрожує стабільності системи, то вже з початку 2011-го графік популярності Путіна, Медведєва і "Єдиної Росії" починає відбивати непросту боротьбу за рейтинги.

"Серед країн світу за рівнем демократії від Economist Росія закінчила 2010 рік на 107-му місці, в групі країн із "гібридними політичними режимами" (як Грузія і Вірменія). 2018 й – вже на 144-му, в групі з "авторитарним режимом" і значенням індексу гірше, ніж у Іраку та Афганістану. Закручування гайок дозволило стримати, але не знизити протестний потенціал: у 2010 році його оцінювали в 33%, в 2019-м – в 35%", – наводить видання цифри.

Як змінювалися рейтинги Путіна, Медведєва і "Єдиної Росії"

Як змінювалися рейтинги Путіна, Медведєва і "Єдиної Росії"

thebell.io

Водночас для росіян за ці десять років дії Кремля обернулися майже повною забороною на неузгоджену з владою участь у політичному житті країни.

Наприклад, людям так і не надали повну свободу вибору під час обрання губернаторів на місцях – випадки, коли ним ставав не кандидат від кремлівської верхівки, були поодинокими, а незабаром зовсім стали неможливими.

Також, ухвалюючи різні поправки до закону про мітинги, росіян майже позбавили права на будь-який протест. У влади з'явився цілий арсенал засобів для репресій проти учасників протесту.

Крім цього, Кремль взявся за свободу слова і повністю підпорядкував собі всі провідні засоби масової інформації. Спочатку це були телеканали, 2010-ті влада витратила на встановлення контролю над пресою, а далі над інтернетом і, в міру зростання їхньої аудиторії, навіть над соцмережами.

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Путін і Медведєв

Путін і Медведєв

narodna-pravda.ua

До всього іншого, для медіаресурсів і окремих громадян, які хоч якось могли вплинути на уми росіян, вводилися свої репресивні заходи. Людей почали судити за заклики до екстремізму в інтернеті, а з 2019-го – залучати до адміністративної відповідальності навіть за образу влади і державних символів.

"Володимир Путін заявляв, що він забороняє тільки "глумитися над прапором і над гербом", але основним об'єктом "неповажної" критики став він сам: 78% штрафів пов'язані з висловлюваннями про президента", – пише видання, підбиваючи підсумки про "втрачене десятиліття" Росії та її глави Путіна, який і довів країну до такої кризи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у політиці Володимира Путіна побачили крах для Росії, оскільки через 20 років його правління показники розвитку російської економіки в міжнародному порівнянні знову перебувають на тому ж рівні, де вони були в 1998 році.

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Автор
Діна Баронова
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
рейтинг
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Не так давно в российском информационном пространстве начали появляться издания, которые публикуют откровенно лживую информацию о нашей стране. Одно из таких изданий – The Bell. Его основала бывшая сотрудница РБК Елизавета Осетинская. Идея о создании своего средства массовой информации пришла к ней во время учебы в Стэнфордском университете. Хотя, вероятнее всего, идею ей подсказали сотрудники из американских органов.Интернет журнал The Bell полностью прозападное издание, которое публикует все таким образом, чтобы это было выгодно Государственному департаменту США. Даже юридическое лицо издания – Polestar Digital Ventures Ltd – зарегистрировано в Соединенных Штатах, в Делавэре. А одним из инвесторов проекта Осетинской значится Европейский фонд за демократию, который известен тем, что поддерживает протестные настроения во многих странах Европы, Ближнего Востока и северной Африки. Организация поддерживает цветные революции.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
По состоянию на апрель 2019 года на официальном канале в Telegram — 24,3 тысяч подписчиков
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Иванович Василий
Иванович Василий
))) Кому они нужны, эти рейтинги, составляемые на гос-финансирование?! У них подсчет - почти такой же, как у полиции присутствующих на митингах от власти и от оппозиции. Там, где нарисовано "минус 10%", там все "минус 25-30%", а то и больше, да плюс с постоянной оглядкой - а точно ли разрешили опубликовать, или не так поняли, и надо пере-обосновывать с падения на рост или на временное и частичное падение совсем не того, что написали, а немного другого и немного в другом
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
На фоне того что творится в свидомитом гадюшнике, сразу находится статистика в оправдание своей беспощности.
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