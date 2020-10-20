У Росії назвали групи людей із низьким виробленням антитіл до COVID-19
Після введення вакцини від коронавірусу антитіла найгірше вироблятимуться в любителів алкогольних напоїв і літніх людей.
Як передає "Інтерфакс", про це у вівторок, 20 жовтня, повідомив директор Центру імені Гамалії Олександр Гінцбург, який належить розробників так званої російської вакцини від COVID-19 "Супутник V".
"У громадян, яким за 80 років, імунна система реагує погано, набагато довше, ніж у молодих, ферменти гірше працюють, антитіла гірше виробляються", – зазначив він.
Також до цієї групи входять ті, хто "зловживає C2H5OH, спиртними напоями, які є токсичними для будь-якої клітини, що розмножується".
"Плюс важкі стресові стани або постійний стрес теж не сприяє виробленню антитіл", – додав Гінцбург.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
першу російську вакцину від коронавірусу "Супутник V" зареєстрували ще на початку серпня, її розробником було названо центр Гамалії. Вакцину нібито було створено на основі ДНК аденовірусу, вона має "формувати імунітет і від грипу, і від коронавірусної інфекції".
Водночас учені стурбовані, що намір Росії впровадити вакцину проти COVID-19 "Супутник-V" до проведення її повних випробувань може спровокувати мутацію нового коронавірусу.
У Британії заявили, що клінічні випробування "першої у світі" російської вакцини проти коронавірусу дали сумнівні результати.
Президент Росії Володимир Путін заговорив про можливість постачання в Україну російської вакцини від коронавірусу, яка викликала сумніви в експертів.
Глава МОЗ Максим Степанов відповів, що Україна не купуватиме російську вакцину від COVID-19, оскільки вона не пройшла необхідної стадії клінічних випробувань.