У Росії назвали групи людей із низьким виробленням антитіл до COVID-19

Після введення вакцини від коронавірусу антитіла найгірше вироблятимуться в любителів алкогольних напоїв і літніх людей.

Як передає "Інтерфакс", про це у вівторок, 20 жовтня, повідомив директор Центру імені Гамалії Олександр Гінцбург, який належить розробників так званої російської вакцини від COVID-19 "Супутник V".

"У громадян, яким за 80 років, імунна система реагує погано, набагато довше, ніж у молодих, ферменти гірше працюють, антитіла гірше виробляються", – зазначив він.

Також до цієї групи входять ті, хто "зловживає C2H5OH, спиртними напоями, які є токсичними для будь-якої клітини, що розмножується".

"Плюс важкі стресові стани або постійний стрес теж не сприяє виробленню антитіл", – додав Гінцбург.

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