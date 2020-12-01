У суботу в Україні був день пам'яті Голодомору. У Росії такого дня немає.

Хочу, щоб до всіх дійшло одна проста думка: колективізація і викликаний нею Голодомор - головний злочин більшовиків.

Від розкуркулення і Голодомору померло більше 10 млн. Чоловік. Від "Великого терору 37 - 38 р.р." - близько 1 млн.

Головне злочин нашої історичної пам'яті полягає в тому, що в ній "Великий терор" залишив більший слід, ніж Голодомор.

Це сталося тому, що під час "Великого терору" знищували в тому числі і міську інтелігенцію, її це емоційно зворушило і вона змогла про це прокричати на весь світ.

Смерть же розкуркулених і померлих від голоду темних селян нікого не схвилювала і нікого в містах особливо не чіпала. Ніхто про це не написав і світ толком так нічого про це і не дізнався ...

Так, втім, навіть коли світ багато років по тому і дізнався про це, це все одно не викликало таких запеклих суперечок як, наприклад, розстріл якогось виродка типу Тухачевського ...

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