У Росії дефіцит води в Криму пояснили її "крадіжкою"

Віцепрем'єр РФ, призначений "куратором" анексованого Криму, Марат Хуснуллін пояснив дефіцит води на півострові тим, що її "крадуть".

Як повідомляє ТАСС, він заявив журналістам, що російські правоохоронці за необхідності можуть бути залучені для контролю і перевірок несанкціонованих під'єднань до водопроводу в Криму.

"Ключова проблема втрат – це злодійство... За необхідності треба залучати правоохоронні органи, потрібно взяти на контроль, звідки йде несанкціонований забір, де неправильні прилади обліку стоять, де на сьогодні люди спеціально ламають або псують прилади обліку, поливають свої городи. У нас десь не вистачає води будинкам, а хтось без лічильника воду ллє скільки попало", – обурився Хуснуллін.

За його словами, програма з обліку і контролю таких втрат повинна з'явитися до 1 грудня.

Віцепрем'єр додав, що самі мережі на деяких ділянках мають знос за 70%, що означає, що вода просто витікає в землю.

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