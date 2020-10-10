У роботі Facebook стався масштабний збій

Карина Бондаренко Суспільство 08:41, 10.10.2020

У роботі соціальної мережі Facebook в ніч на суботу, 10 жовтня, стався масштабний збій.

Про це свідчать дані сервісу Downdetector. Проблеми в роботі почалися близько 23:30 і тривали до ранку.

Перебої помітили в США, Великобританії, Росії, Нідерландах, Італії, Чехії та Греції.

При цьому 46% користувачів соціальної мережі скаржилися на повне відключення, 34% – на складності з авторизацією, 18% – на погану роботу новинної стрічки.

Збій в роботі соцмережі.
Downdetector.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Facebook запідозрили в шпигунстві за користувачами Instagram. Керівництво соцмережі звинуватили в тому, що Instagram неправомірно використовував камери iPhone, спеціально для збору "цінних даних про користувачів".

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