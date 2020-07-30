У РНБО запропонували екстрадувати з Білорусі в Україну терористів "ДНР" з групи Вагнера

Гліб Іванов Суспільство 08:20, 30.07.2020 Оновлено: 09:03, 30.07.2020

Заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони України Сергій Кривонос запропонував розглянути подання запиту на видачу громадян України, яких затримали у складі групи бойовиків російської приватної військової компанії Вагнера.

Про це він сказав у ефірі "5 Каналу". На переконання Кривоноса, це посилило би нормальні відносини України та Білорусі. Він також зазначив, що уже звертався з цим питанням до Міністерства закордонних справ.

"Чи не розглянути б таку пропозицію, щоб їх нам видали по екстрадиції. Це питання обговорюється, яким чином. Це було б непогано", – наголосив заступник секретаря РНБО.

"По-перше, це б посилило нормальні відносини України й Білорусі, дало б поштовх до покращення відносин. І відбило би бажання наших ворогів використовувати територію наших сусідів як плацдарм для дій проти нашої країни", – зазначив Кривонос.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У ніч на 29 липня в Білорусі затримали 33 бойовиків групи Вагнера – російської приватної військової компанії.

  • Всього в країну прибуло понад 200 найманців нібито для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії.

  • Пізніше з'ясувалося, що серед затриманих вагнерівців – багато терористів "Л/ДНР", які внесені в базу військових злочинців на сайті "Миротворець".

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