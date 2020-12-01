Академік розповів, коли українцям чекати на вакцину від коронавірусу

У Раді національної безпеки та оборони (РНБО) розповіли, що вакцина від коронавірусу в Україні з’явиться наступного року.

До кінця 2021-го вакцинацію українців мають завершити, заявив голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО, академік Сергій Комісаренко в ефірі телеканалу "Україна 24". Йдеться про тих, хто захоче зробити щеплення, уточнив він (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Нам потрібно провести правильну агітацію за те, що вакцини є ефективними та вкрай важливими для того, щоб люди залишалися здоровими. На превеликий жаль, у нас є ще багато людей, які колись були охоплені антивакцинальною пропагандою та які не хочуть вакцинуватися. Це є вкрай шкідливим для їхнього здоров’я і для тих, хто буде їх оточувати. Треба, щоб максимальна кількість людей вакцинувалася", – наголосив Комісаренко.

Він розповів, що в Україні деякі приватні компанії вже ведуть перемовини, зокрема, з Китаєм, про закупівлю вакцини "Синувак", яка містить повністю дезактивований вірус.

"Китайці кажуть, що вона ефективна, але її клінічні випробування ще не завершені", – уточнив він.

На думку Комісаренка, серед двох вакцин, компанії-виробники яких Pfizer/BioNTech і Moderna заявили про їхню максимальну ефективність, для України більше підходить остання.

"Вони практично однакові, але зберігання препарату від Pfizer вимагає дуже низьких температур -70...-80 °С. В Україні поки що немає такої масової інфраструктури. Вакцину від Moderna можна зберігати за -20 °С, такі можливості у нас мають навіть торговельні об’єднання", – пояснив він свою думку.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що американську вакцину від коронавірусу виробництва компанії Pfizer вже почали поширювати в Європі та США. Її доставкою займається авіакомпанія United Airlines. Це робиться для того, щоб вакцинація почалася швидше.

Зокрема, препарат вже доставили в американський штат Мічиган і європейську Бельгію. Незабаром його отримає штат Вісконсин (США), а також Німеччина.