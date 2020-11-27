У РНБО назвали умови для локдауну: епідемію можна зупинити

Олексій Тітофф Суспільство 14:52, 27.11.2020 Оновлено: 15:37, 27.11.2020

В Україні є два сценарії розвитку ситуації з пандемією коронавірусу (COVID-19), коли можуть ввести жорсткий карантин (локдаун).

Про це в інтерв'ю "Фокусу" розповів секретар РНБО Олексій Данілов. До того ж він зазначив, що постійно ведеться моніторинг за ситуацією з хворобою.

"Усе залежить від поведінки громадян. Наша система моніторингу "СОТА", яка працює з використанням штучного інтелекту, дозволяє на два місяці вперед спрогнозувати ситуацію по всій країні й по окремих регіонах", – сказав він.

Данілов підкреслив, що в разі дотримання рекомендацій на карантині в середині грудня Україна може вийти на позитивну динаміку.

"Епідемію можна зупинити, якщо кожен із нас буде перебувати в умовах особистого карантину – зведе до мінімуму кількість контактів, буде користуватися всіма засобами захисту. Поки ж зайдіть на базар чи магазин – ніхто не дотримується дистанції, і це проблема. Всі повинні розуміти, що вони відповідальні не тільки за себе, але і за тих, хто поруч. Ми живемо з мамою моєї дружини, їй 89 років, і я розумію: не дай бог принести в будинок вірус!" – підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Міністерстві охорони здоров'я розповіли, що введення локдауну може звести захворюваність на COVID-19 до нуля.

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