У РНБО назвали регіони України, де погіршується ситуація з коронавірусом

У Києві та 17 областях України епідситуація з COVID-19 погіршується .

За останні два тижні у 18 регіонах України погіршилася епідемічна ситуація із захворюваністю на коронавірус. Там, зокрема, перевищено граничне значення в 12 хворих на 100 тисяч мешканців.

Про це йдеться в аналітичних даних щодо подолання негативних наслідків поширення COVID-19 в країні. Таку інформацію, проілюстровану графіками, OBOZREVATEL надали в апараті РНБО.

Так, невтішна картина (показники інцидентності перевищують граничні значення) спостерігається у Києві та Київській, Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій і Чернігівській областях.

Ситуація із захворюваністю на коронавірус в Україні

Згідно з даними графіків, завантаженість ліжок у медустановах, які визначено як профільні для приймання хворих на коронавірус, перевищує граничне значення у таких областях: Вінницька, Волинська, Івано-Франківська, Одеська, Тернопільська, Закарпатська, Чернівецька, Львівська і Рівненська.

Дані про регіональний розподіл хворих на COVID-19 в Україні

Зазначається, що досі мало тестувань на діагностику COVID-19 проводять у прифронтових частинах Донецької та Луганської областей.

Показники інцидентності щодо COVID-19 перевищують граничні рівні у 18 регіонах України

Водночас зависокий коефіцієнт виявлення хворих на коронавірус демонструють Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька і Чернівецька області.

Дані щодо завантаженості ліжок у медустановах, де лікують хворих на COVID-19

У деяких регіонах України все ще роблять мало тестів для діагностики COVID-19

Як повідомляв OBOZREVATEL, кількість хворих на коронавірус в Україні останнім часом значно збільшилася, порівняно з показниками станом на весну. Проте нині протікання COVID-19 має дещо інший характер, розповів один із сімейних лікарів мешканців Солом’янського району Києва.

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