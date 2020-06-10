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11 червня • оновлено в 02:08
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У Рівному жінка народила 16-ту дитину

1.3т
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У місті Сарни Рівненської області жінка народила 16-ту дитину.

Як передає ВВС з посиланням на обласний перинатальний центр, хлопчик народився 7 червня з вагою 4 кг і зростом 55 см.

У середу, 10 червня, їх виписали з пологового будинку додому. У жінки тепер 12 хлопчиків і 4 дівчинки.

Відзначається, що для Полісся багатодітні сім'ї – не рідкість. Так, наприклад, в селі Глинне в Рівненській області таких сімей більше п'ятисот. У січні 2019 року мешканка цього села народила 19-ту дитину.

У Рівному жінка народила 16-ту дитину

У Рівному жінка народила 16-ту дитину

Управління охорони здоров'я Рівненської ОДА

Як писав OBOZREVATEL, напередодні в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що не забороняли партнерські пологи на час карантину через епідемію COVID-19. Незважаючи на це, багато пологових будинків заборонили бути присутніми на пологах всім, окрім персоналу.

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Автор
Кирило Лютий
Місце
Україна Рівне
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