У Рівному скасували вихідні, щоб не вводити карантин

Влада Рівного не заперечила проти того, щоб підприємці працювали й на вихідних попри запроваджений карантин.

Комісія ТЕБ і НС міськради 16 листопада ухвалила рішення про встановлення суботи та неділі робочими днями, пише "Суспільне Новини". Перед цим під будівлею мерії відбулася акція протесту представників бізнесу, які вимагали дозволу працювати на вихідних.

Після пікету нібито відбулася нарада мерів міст, а члени ініціативної групи протестувальників заявили журналістам, що нібито міські голови також хочуть скасування жорстких обмежень для підприємців.

За словами секретаря міськради Рівного Сергія Паладійчука, попри рішення комісії ТЕБ і НС, місто все ж таки сподівається на певні дії з боку держави. Він наголосив, що рішення про введення карантину вихідного дня ухвалював уряд, а претензії були до місцевої влади.

"Це законодавча колізія, коли орган вищого порядку ухвалює неузгоджене рішення", – наголосив він.

Чиновник також уточнив, що рішення про призначення наступних вихідних, 21-го та 22 листопада, робочими днями ухвалено також через другий тур виборів. Він підкреслив, що вибори майбутнього міського голови "треба провести правильно, з максимальною явкою".

Паладійчук повідомив, що у четвер, 19 листопада, планується велика нарада прем'єра України Дениса Шмигаля з мерами міст. Він має запропонувати пояснення, як діяти з карантином вихідного дня.

Попри певне рішення міськради, рівненські підприємці планують поїздку на акцію протесту до Києва.

У Рівному підприємці влаштували протест проти карантину вихідного дня suspilne.media

У Рівному підприємці влаштували протест проти карантину вихідного дня suspilne.media

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів онлайн-зустріч із мерами великих міст на тлі протестів проти карантину вихідного дня. У ній взяли участь міністр охорони здоров’я Максим Степанов, головний санітарний лікар Віктор Ляшко, українські епідеміологи та інфекціоністи. Шмигаль зазначив, що уряд шукає шляхи, які дадуть змогу пригальмувати процес зростання кількості захворілих на COVID-19: від адаптивного карантину до вдосконалення карантину вихідного дня.