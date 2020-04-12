УПЦ МП ''забила'' на карантин і провела масове освячення верби. Фото і відео

У Рівному священики Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) 12 квітня провели масові богослужіння й освячення верби, незважаючи на карантин, введений у країні через поширення коронавірусу COVID-19.

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Відповідне відео опублікував журналіст Олексій Бухало у Facebook. На кадрах видно, що десятки людей, незважаючи на заборону збиратися більше двох осіб, оточили священика для освячення верби (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Пізніше люди пішли за священиком у храм. Відзначимо, що не всі з них мали засоби індивідуального захисту.

Скріншот

"Рівне. Центр. Свято-Воскресенський собор. УПЦ МП", – написав журналіст.

Разом із тим, у Полтаві також массово святили верби у церквах. Фото із двох храмів опублікувало видання kolo.news, обидві церкви – УПЦ Московського патріархату.

"Будемо штрафувати за гуляння в парках і скверах. Але дозволимо йти до церкви. Святять вербу у церкві на 23 Вересня. Як бачте, вимоги щодо відстані ніхто не дотримується. І поліції там не видно, а от патрулювання в парках бачила. Подвійні стандарти, людська дурість, на все воля Божа?" – написала журналістка видання Ольга Правденко.

kolo.news

kolo.news

kolo.news

Нагадаємо, у Вербну неділю, 12 квітня, Православна церква України попросила всіх вірян залишатися вдома через карантин, і брати участь у молитві через онлайн-трансляції.

У зв'язку з пандемією коронавірусу освячення верби теж не будуть проводити в храмах, щоб не виникали скупчення людей.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що категорично не можна робити на Вербну неділю, яку в 2020 році православні християни відзначають 12 квітня.