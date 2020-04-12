Головна Новини
12 квітня • оновлено в 12:48
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

У Рівному УПЦ МП "забила" на карантин і провела масове освячення верби. Відео

4.7т
Читати матеріал російською

У Рівному священики Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) 12 квітня провели масові богослужіння й освячення верби, незважаючи на карантин, введений у країні через поширення коронавірусу COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Відповідне відео опублікував журналіст Олексій Бухало у Facebook. На кадрах видно, що десятки людей, незважаючи на заборону збиратися більше двох осіб, оточили священика для освячення верби (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Пізніше люди пішли за священиком у храм. Відзначимо, що не всі з них мали засоби індивідуального захисту.

У Рівному УПЦ МП "забила" на карантин і провела масове освячення верби. Відео

Скріншот

"Рівне. Центр. Свято-Воскресенський собор. УПЦ МП", – написав журналіст.

Нагадаємо, у Вербну неділю, 12 квітня, Православна церква України попросила всіх вірян залишатися вдома через карантин, і брати участь у молитві через онлайн-трансляції.

У зв'язку з пандемією коронавірусу освячення верби теж не будуть проводити в храмах, щоб не виникали скупчення людей.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що категорично не можна робити на Вербну неділю, яку в 2020 році православні християни відзначають 12 квітня.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Гліб Іванов
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна Рівне
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
69
2
Смішно
4
Цікаво
30
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
а в других церквях,патриархатах и конфесиях ,церкви строятся,ремонты в храмах делаются ,по мановению волшебной палочки?без дегег?тогда значит дают спецслужбы,и другие "демократичесские" институты,вобще в дела церковные,свое црушное ,онижедетское рыло ,сунуть не стоит,Богу Богово..
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Червоний Данило
Червоний Данило
Pegasman Partagas, в других церквях,патриархатах размах поменьше..поскромнее. чего не скажешь про yбoгий упц мп.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Червоний Данило
Червоний Данило
наша соседка рассказала, что все эти церкви и храмы, особенно московского патриархата, очень зависимы от денег. поэтому они нарушая карантин срочно призывают под любым предлогом прихожан, зная что те жертвуют от 5 до 50 грн. это кстати самая слабая сторона московского патриархата. поэтому я призываю не покупать у них свечи, а приходить со своими, и не оставлять им пожертвование! Испытайте их на истинную веру и служение Богу! Все как один - не покупайте у них свечи. только приходите со своими! Свечи можно купить в интернет магазине или в Одессе на 7км.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Hecke Josef
Hecke Josef
Планы путлера -вирус в народ и побольше.Чтоб к след.Пасхе ни души.Тогда ВВЙУХ успокоится.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 2777.

    Вилікувалися: 89. Померли: 83.

  • У світі захворіли 1,79 мільйона осіб, загинули – понад 108 тисячі.

  • Є головний маркер: інфекціоніст сказав, коли епідемія COVID-19 піде на спад.

  • Світу загрожує нова епідемія коронавірусу після скасування карантину.

  • Інфекціоніст Володимир Курпіта порахував, що в Україні захворіють мільйон громадян.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги