У Рівному УПЦ МП "забила" на карантин і провела масове освячення верби. Відео

У Рівному священики Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) 12 квітня провели масові богослужіння й освячення верби, незважаючи на карантин, введений у країні через поширення коронавірусу COVID-19.

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Відповідне відео опублікував журналіст Олексій Бухало у Facebook. На кадрах видно, що десятки людей, незважаючи на заборону збиратися більше двох осіб, оточили священика для освячення верби (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Пізніше люди пішли за священиком у храм. Відзначимо, що не всі з них мали засоби індивідуального захисту.

Скріншот

"Рівне. Центр. Свято-Воскресенський собор. УПЦ МП", – написав журналіст.

Нагадаємо, у Вербну неділю, 12 квітня, Православна церква України попросила всіх вірян залишатися вдома через карантин, і брати участь у молитві через онлайн-трансляції.

У зв'язку з пандемією коронавірусу освячення верби теж не будуть проводити в храмах, щоб не виникали скупчення людей.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що категорично не можна робити на Вербну неділю, яку в 2020 році православні християни відзначають 12 квітня.

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