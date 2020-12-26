У Рівному школярки курили під час уроку. Відео

Карина Бондаренко Суспільство 11:23, 26.12.2020 Оновлено: 11:25, 26.12.2020

В одній зі шкіл Рівного дві старшокласниці курили IQOS під час уроку.

Відповідне відео опублікували на сторінці "Вартові еспресо" в Telegram (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Відзначається, що інцидент стався під час уроку мистецтва. Дівчаток зняли на відео їх однокласники.

"Вони робили затяжки, поки вчителька розповідала класу про фонтан Стравінського в Парижі", – йдеться в публікації.

Дівчатка курили під час уроку.
Вартові Еспресо

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Києві, біля станції метро "Печерська", помітили банду підлітків, які курили, а у відповідь на зауваження – погрожували бійкою і навіть ножем.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Помер український олімпійський чемпіон

Жителі "Л/ДНР" – про окупацію: зарплат на життя не вистачає, хочеться в Україну. Відео

Україна запропонує возити вакцину від COVID-19 "Мрією", щоб отримати її позачергово

Коли країна-терорист віддасть Богові душу

Різдво Христове в умовах карантину вісвяткували в усьому світі. Всі подробиці, фото і відео