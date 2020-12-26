У Рівному школярки курили під час уроку. Відео

В одній зі шкіл Рівного дві старшокласниці курили IQOS під час уроку.

Відповідне відео опублікували на сторінці "Вартові еспресо" в Telegram (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Відзначається, що інцидент стався під час уроку мистецтва. Дівчаток зняли на відео їх однокласники.

"Вони робили затяжки, поки вчителька розповідала класу про фонтан Стравінського в Парижі", – йдеться в публікації.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Києві, біля станції метро "Печерська", помітили банду підлітків, які курили, а у відповідь на зауваження – погрожували бійкою і навіть ножем.