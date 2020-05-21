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21 травня • оновлено в 15:35
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У Рівному побито антирекорд із COVID-19: місто продовжило посилений карантин

  • У Рівненській області за добу зафіксували рекордну кількість хворих на COVID-19

  • За підрахунками ОДА, в області виявили ще 66 випадків зараження

  • На Рівненщині не будуть пом'якшувати карантин: усі обмеження, встановлені досі, діятимуть

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У Рівненській області за добу зафіксували рекордну кількість хворих на COVID-19 серед усіх регіонів України – 70 осіб.

Такі дані під час щоденного брифінгу озвучив голова відомства Максим Степанов. Водночас у Рівненській ОДА OBOZREVATEL назвали інші цифри: за їхніми підрахунками, в області було зафіксовано 66 випадків зараження коронавірусом.

"На сайті ОДА ми публікуємо статистику вранці, до якої входять дані за вечір попереднього дня і за ранок сьогоднішнього. На сторінці глави держдміністрації дані повідомляються двічі на день, і вони плюсуються. За нашими підрахунками, за вчора, 20 травня, у нас 66 випадків зараження. Можливо, МОЗ збирає інформацію за дещо інший період", – повідомили в пресслужбі ОДА.

З огляду на динаміку зростання кількості випадків коронавірусної хвороби, в області не будуть пом'якшувати карантин, всі обмеження, встановлені досі, діятимуть до наступного розпорядження ОДА.

У Рівному побито антирейтинг за кількістю хворих на COVID-19

У Рівному побито антирейтинг за кількістю хворих на COVID-19

"Пом'якшувати обмеження – недалекоглядно. Тому ми вибираємо складну, але правильну лінію. У разі зменшення захворювання ми зберемося повторно на комісію й вирішимо, як діяти далі", – заявив голова ОДА Віталій Коваль.

У пресслужбі держадміністрації OBOZREVATEL розповіли, що один спалах захворюваності зафіксовано у Здолбунівському будинку-інтернаті для людей похилого віку та з інвалідністю. Там коронавірус діагностували у 12 осіб, шість із яких є співробітниками інтернату.

Щодо іншого, то рівномірно кількість заражених зростає і в решті регіонів області. В ОДА це пояснюють тим, що в їхній області роблять ледь не найбільшу кількість ПЛР-тестів на день.

"За минулу добу ми провели більш як 500 тестів, тому й виявляємо таку велику кількість хворих. В інших областях роблять по 100-200 тестів, і там відсоток виявлення нижчий", – пояснили в пресслужбі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Світлана Гудкова Світлана Гудкова
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
хвороба карантин
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