У Рівному після операції раптово померла жінка: медики не звернули уваги на тривожний симптом

У Рівному після операції на щитоподібній залозі померла жінка.

У Рівному 39-річна жінка померла після планової операції на щитоподібній залозі – вона впала у кому на 13 днів та до тями більше не приходила.

Про це повідомляє "ТСН". Через годину після операції Наталя почала задихатися. ЇЇ серце зупинилося, наступила клінічна смерть. Родичі померлої звинувачують лікарів: ті начебто вчасно не надали допомогу.

Лікарі зі свого боку розповіли, що відразу після операції аналізи пацієнтки начебто були у нормі, оперативне втручання також минуло добре.

"20 година 53 хвилини вона пише смску: "Мене починає душити". Я їй відписую, що "доця покажи цю смску лікарям". Вони прийшли і сказали, у всіх так буває і пішли", – розповіла матір померлої Валентина Кардаш.

Наталя з Рівного померла після операції на щитоподібній залозі Скриншот

Через годину самопочуття пацієнтки погіршилося. Сусіди по палаті почали кликати на допомогу, але прибігли лише медсестри.

"Одна кислород і щелепу держала, друга робила непрямий масаж, третя викликала реанімацію. На четвертий раз вони дозвонилися", – розповіла мати померлої. За її словами, з реанімації скерували жінку-інтерна, але та нібито нічим не допомогла. Лікар прийшов тільки через 15 хвилин.

Згодом виявилось, що в Наталі трапилася зупинка серця, була клінічна смерть. Вона впала у кому. Її чоловік Сергій Лукащик розповів, що в жінки був дуже сильний набряк мозку, вона дихала тільки через апарат ШВЛ.

За 13 днів, не приходячи до тями, Наталя померла. Її рідні переконані: якби Наталі своєчасно надали допомогу, вона би вижила.

Померла мала двох дітей восьми та 14 років. Після смерті матері їм знадобилася допомога психологів.

У Наталі залишилося двоє дітей Скриншот

Головний лікар Рівненської обласної лікарні Віктор Ткач заявив, що якщо дійсно винні лікарі, то вони будуть покарані. У лікарні уже створили комісію, яка має проаналізувати дії медиків. Сам лікар з реанімації нині у відпустці. На запитання, чому прийшов запізно, адміністрації пояснив, що начебто займався іншим пацієнтом у іншому корпусі.

За неналежне виконання медиками своїх обов'язків у поліції відкрили провадження. Уже вилучили документацію із закладу.

"Проведена первинна судмедекспертиза, встановлена причина смерті. Вона полягає в набряку головного мозку, наслідки пережитої клінічної смерті і інших похідних наслідків", – повідомив заступник керівника Нацполіції Рівненщини Олександр Панасюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Львові помер 45-річний місцевий житель, якому вперше в Україні зробили трансплантацію підшлункової залози від нерідного донора.

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