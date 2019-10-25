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25 жовтня • оновлено в 14:12
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У Рівному народила 12-річна дівчинка: з'явилися нові подробиці

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Хлопчика, якого у вересні народила 12-річна дівчинка в Рівненському обласному перинатальному центрі, перевели в дитячий будинок.

Як пише місцеве видання "Чарівне", малюк вже підріс і набрав вагу. Однак у нього вроджена вада, яка вимагає операції.

"Малюк народився здоровим, але має вроджену ваду і вимагає в подальшому оперативного втручання. Зараз він переведений в будинок дитини, - уточнила заступник головного лікаря Галина Ковальова.

У Рівному народила 12-річна дівчинка: з'явилися нові подробиці

"Чарівне"

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Вона також зазначила, що малюка назвали старофранзускім ім'ям Тібор, що означає "хоробрий".

Нагадаємо, 12-річна мама жила в ромському таборі на звалищі і народила дитину. Дівчинка відмовилася від малюка і після виписки з пологового будинку до сина не навідувалася. У малюка – вроджений порок серця.

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Малюк відразу після пологів

ТСН

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