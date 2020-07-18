У Рівному на COVID-19 захворіли десятки працівників дитсадків

У Рівному після масового тестування на коронавірус працівників дитячих садів, COVID-19 та антитіла до нього підтвердили у 49 осіб.

Як розповіла заступниця мера міста Галина Кульчинська в Facebook, працівників тестували за допомогою ІФА-методики. Коронавірус підтвердився у них в різних формах.

"З понеділка по четвер включно майже 1000 працівників наших дитсадків здавали кров на ІФА-тести. Маємо результат: з майже 1000 тестів 49 підтвердили наявність імуноглобуліну-G, що свідчить або про перенесену раніше хворобу, або про приховане носійство вірусу. У дев'яти осіб тести показали наявність імуноглобуліну М, що свідчить про наявність в організмі вірусу", – повідомила вона.

Тих співробітників, у яких виявили антитіла до коронавірусу, до роботи тепер не допустять. Їх протестують ще з допомогою ПЛР-діагностики.

Галина Кульчинська / Facebook

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