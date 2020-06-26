У Рівному лікарі звернулися до українців через агресивність COVID-19: вмирає кожен десятий

Суспільство 09:37, 26.06.2020

У Рівному через стрімке поширення коронавірусу (COVID-19) лікарні переповнені.

Як заявили медики міста у відеозверненні до українців, вмирає кожен десятий пацієнт, якого було госпіталізовано з COVID-19 (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Лікарня переповнена. Наша область, зокрема наше місто, знаходиться зараз серед лідерів в Україні. Сподіваюся, що ви зрозумієте, що кожен десятий, практично, вмирає", – сказав головний лікар Рівненської ЦМЛ Євген Кучерук.

За словами головлікаря Центру первинної медико-санітарної допомоги "Ювілейний" Вікторії Покоєвчук, наступ коронавірусної інфекції стає все агресивнішим.

"За минулий тиждень тільки в нашому закладі діагностовано втричі більше пацієнтів з коронавірусом, ніж в усі попередні тижні", – зазначила вона.

Медики закликали українців дотримуватися карантинних обмежень і не нехтувати засобами захисту, зокрема зберігати соціальну дистанцію, носити маски та обробляти руки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 26 червня в Україні офіційно підтверджено 41 117 випадків коронавірусної інфекції. З них 1 109 були виявлені за минулу добу, що стало новим антирекордом.

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